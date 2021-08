Professor Bodo Plachter

Prof. Dr. Bodo Plachter wurde am 16.11.1957 in Fürth (Bayern) geboren. Von 1977 bis 1983 studierte er an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Medizin. Nach seiner Approbation als Arzt arbeitete er unter anderem am Institut für Klinische Virologie der FAU und am Zentralinstitut der Bundeswehr in Koblenz, Abteilung Medizinische Mikrobiologie. Seit 1996 ist Plachter Professor für Virologie am Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.