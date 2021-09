Interkulturelle Woche startet

per Mail teilen

In Mainz startet heute Abend die Interkulturelle Woche. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Vielfalt stärkt – Demokratie bewegt!“. Nach Angaben der Veranstalter gibt es in der Interkulturellen Woche bis zum 19. September 20 Veranstaltungen zum Thema Demokratie und Vielfalt.

Der Eröffnungsabend findet heute Abend im Kulturzentrum KUZ statt – unter anderem mit dem Mainzer Sänger Sinu und der Improvisationstheatergruppe DIE AFFIRMATIVE. Außerdem steht morgen eine Foto-Box für die Aktion „Mainz zeigt Gesicht für Vielfalt und Demokratie“ auf dem Gutenbergplatz.

Das Interkulturelle Fest auf den Domplätzen falle wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aber wieder aus, so die Stadt Mainz. Alle Veranstaltungen in der Interkulturellen Woche sind kostenlos. Aufgrund der aktuelle Corona-Verordnung und begrenzten Teilnehmeranzahl ist aber nach Angaben der Stadt eine Anmeldung notwendig.