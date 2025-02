Interaktiver Fastnachtswagen von Mainzer Studierenden: Meerwert Helau

per Mail teilen

Noch 19 Tage bis Rosenmontag - für viele Närrinnen, Narren und Fastnachsvereine in Mainz läuft der Countdown. Überall wird an Kostümen gebastelt und auch die Wagen, die beim Zug mitfahren, müssen fertig gebaut werden. Einen ganz besonderen Fastnachtswagen bauen im Moment Studentinnen und Studenten der Hochschule Mainz - mit dem wollen sie zum einen ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Meere setzen, zum Anderen aber auch was Gutes bewirken. Das Besondere: alle können mitmachen. Rabea Amri hat sich mal angeschaut, wie weit sie sind.

Und dann einfach den Studierenden der Hochschule geben - und dabei zusehen, wie der Zähler auf der virtuellen Tafel immer weiter nach oben klettert.