Wir hören ja gerade jeden Tag, dass die Zahl der Corona-Erkrankten steigt. Aber das ist nur Statistik. Dahinter stecken Schicksale, die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern jeden Tag erleben. Einer von ihnen ist der Intensivpfleger Klaus Hampl. Er arbeitet wie die Bezeichnung schon sagt, auf einer Intensivstation und zwar an der Mainzer Universitätsmedizin. Und er erzählt, wie das in der Uniklinik aussieht, was er erlebt und was das mit ihm macht.