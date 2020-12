per Mail teilen

Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium hat am Mittag eine Einrichtung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. Das „Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung“ erhält den Preis in der Kategorie „Starke Frauen im neuen Leben“. Wie das Ministerium mitteilt, bietet das Zentrum ein Programm für zugewanderte und geflüchtete Frauen mit dem Ziel, sie als Beraterinnen in den Bereichen Bildung, Beruf und Beschäftigung zu qualifizieren. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Außer dem Zentrum der Mainzer Uni wurden drei weitere Projekte ausgezeichnet.