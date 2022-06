Diskussion um Zukunft der Innenstadt

Die Zukunft der Mainzer Innenstadt ist am Nachmittag Thema einer öffentlichen Online-Diskussionsrunde der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen. Dabei geht es um neue Einkaufsgewohnheiten, den zunehmenden Onlinehandel und nicht zuletzt die Veränderungen durch die Corona-Pandemie. Frage sind beispielsweise: Wie muss sich die Mainzer Innenstadt verändern, um zukunftsfähig zu sein? Welche Strategien verfolgt der Einzelhandel und was erwarten die Kunden? Thema ist auch das geplante Einkaufszentrum in der Ludwigsstraße. In dem Neubau sollen Einzelhandel, Kunst, Kultur und Gastronomie unter einem Dach einen neuen Anziehungspunkt in der Innenstadt bilden. An der Online-Diskussion um 17 Uhr können alle Interessierten teilnehmen, Voraussetzung ist eine Anmeldung bei der IHK Rheinhessen.