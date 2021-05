Die Stadt Mainz stellt den Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Innenstadt kostenlose Parktickets für ihre Kundschaft zur Verfügung. 10.000 Tickets würden in den nächsten Wochen an die Gewerbetreibenden verteilt, so Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU). Damit solle Kunden aus dem Umland mehr Anreiz gegeben werden, in der Mainzer Innenstadt einzukaufen. Die Pandemie habe dem Einzelhandel schwer zu schaffen gemacht. Die Werbegemeinschaft Mainz hat zwei zusätzliche Aktionen gestartet. Ihre Mitglieder bieten mit dem Angebot "Parken aufs Haus" ebenfalls kostenlose Parktickets an. Außerdem verteilen sie an ihre Kunden Gutscheine für "Kaffee aufs Haus", die man dann bei einem Gastronomiebetrieb einlösen kann.