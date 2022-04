Rotweinfest teilweise nur mit 2G-Regel

Das Rotweinfest in Ingelheim ändert seine Zugangsberechtigung am Freitag und Samstag auf 2G. Das bedeutet, dass an diesen Tagen nur Geimpfte und Genesene das Festgelände betreten dürfen. Der Veranstalter hat mitgeteilt, dass an den besucherstarken Tagen die bisherige 2G-plus-Regelung (genesen, geimpft, Schüler oder getestet) mit Maskenpflicht und Abstandsregeln in der Praxis nicht vollständig umsetzbar sei. Man habe sich mit dem Ingelheimer Stadtvorstand deshalb aus Sicherheitsgründen auf die neue Regelung verständigt. Am Familiendonnerstag und am Sonntag stehe das Fest aber weiterhin auch Getesteten offen. Das Rotweinfest dauert noch bis zum 3. Oktober.