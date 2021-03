per Mail teilen

Der Ingelheimer Labordienstleister Bioscientia arbeitet laut Kreisverwaltung Mainz-Bingen an seinen Kapazitätsgrenzen. Knapp 2.000 Corona-Tests werden hier täglich analysiert.

Seit rund zwei Wochen werden in einem Container auf dem Gelände des Ingelheimer Unternehmens Abstriche von Menschen genommen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie brauchen allerdings eine Überweisung ihrer Hausärzten.

Tests verdoppelt

Während zu Beginn rund 1.000 Tests am Tag analysiert wurden, habe sich die Zahl inzwischen fast verdoppelt. Deswegen steht Bioscientia für die Abstriche aus dem Kreis Mainz-Bingen seit Mittwoch ein zweiter Container zur Verfügung. Außerdem soll in der nächsten Woche ein weiteres Analysegerät geliefert werden, mit dem die Kapazitäten zusätzlich erweitert werden können. Nach Angaben des Gesundheitsamtes Mainz-Bingen wird außerdem an schnelleren Testverfahren gearbeitet. Dies würde allerdings noch dauern.

In diesem Container werden in Ingelheim die Corona-Tests entgegengenommen. Bioscientia

Wartezeiten werden länger

Aktuell könne es bis zu sechs Tage dauern, bis Patienten einen Termin bei Bioscientia bekommen, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Außer bei Bioscientia werden in Rheinhessen noch im Landesuntersuchungsamt und in der Mainzer Universitätsmedizin Coronatests analysiert. Um Tests für die Region Rheinhessen zu übernehmen, fehle aber auch diesen Stellen die Kapazitäten.