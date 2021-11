Ingelheimer Impfzentrum in den Startlöchern

Die Nachfrage nach Booster-Impfungen ist groß, deswegen öffnet das Ingelheimer Impfzentrum am Mittwoch wieder seine Türen. Eine "Herkules-Aufgabe", sagt der Leiter.

Mit viel Einsatz wurde das Ingelheimer Impfzentrum in den letzten Tagen aus seinem "Stand-by"-Dornröschenschlaf geholt. In den war es Ende September versetzt worden, nachdem die Nachfrage nach Corona-Impfungen immer geringer wurde.

Ab Mittwoch (24. November) wird dort nun wieder geimpft - und zwar jeden Werktag von 7 bis 20 Uhr. Dort werden sowohl Vakzine von Biontech, als auch von Moderna verimpft. Dabei sind im ersten Anlauf bis zu 800 Impfungen täglich geplant. "Wir werden das aber schnell weiter hochfahren müssen", sagt der Leiter des Impfzentrums, Matthias Hirsch.

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Nach Angaben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen können alle Personen ab zwölf Jahren, die sowohl ihre Erst- oder auch ihre Zweitimpfung haben wollen, geimpft werden. Auch Auffrischungen, die sogenannten Booster-Impfungen, werden verabreicht, wenn die Grundimmunisierung mindestens fünf Monate zurückliegt. Das Anmeldeverfahren läuft online.

Corona-Live-Blog in RLP: Wegen BioNTech - Mainz senkt Gewerbesteuer

Ohne Termin keine Impfung

Einfach vorbeikommen und impfen lassen ist nicht möglich - zumindest nicht in den Anfangstagen. "Wir planen aber, einen Tag pro Woche anzubieten, an dem man keinen Termin braucht", sagt Impfzentrums-Leiter Hirsch. Diese Tage könnten aber aus organisatorischen Gründen erst im Dezember angeboten werden. Die Kreisverwaltung bittet deshalb dringend darum, nicht ohne Termin zur Konrad-Adenauer-Straße zu kommen. Nur so könnten die Impfungen reibungslos verlaufen.

Personal und Impfstraßen sind bereit

Es sei eine Herkules-Aufgabe gewesen, innerhalb weniger Tage das Zentrum wieder zu aktivieren, so Hirsch. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauche man. Diese habe man zum Großteil gefunden, im Wesentlichen aus dem Pool der ehemaligen Belegschaft.

Die Aufbauarbeiten sind nach Angaben der Kreisverwaltung in vollem Gange. Derzeit werde die Impfstraße aufgebaut, die Beschilderungen würden angebracht und die Impfplätze mit allem ausgestattet, was nötig sei. Die Materialien seien noch alle im Zentrum eingelagert gewesen und jeder wisse, wo was hingehöre. Geplant ist, dass das Ingelheimer Impfzentrum bis ins Frühjahr 2022 hinein in Betrieb bleibt.

Corona-Impfung jetzt in Krankenhäusern und weiter in Impfbussen

Insgesamt werden aufgrund der hohen Nachfrage acht Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet. Das Zentrum in Mainz soll das neute werden - nach Angaben der Stadtverwaltung wird es am 1. Dezember geöffnet.

Ab Dienstag (23. November) können sich Menschen dann auch in verschiedenen Krankenhäusern impfen oder boostern lassen. In Rheinhessen beteiligen sich das Marienhaus Klinikum in Mainz, das Heilig-Geist-Hospital Bingen und die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Auch die sogenannten Impfbusse sind weiter im Land unterwegs. Hier brauchen Impfwillige keinen Termin - allerdings meist Geduld.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Impfmöglichkeiten in der Region Rheinhessen/Nahe.