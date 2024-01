Das vorübergehende Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde auf der A60 bei Ingelheim wird oft missachtet. Das ist das Ergebnis der jüngsten Polizeikontrolle. Das Tempolimit soll Wildunfälle verhindern.

Auf der Strecke zwischen Ingelheim-West und Bingen-Ost gilt normalerweise freie Fahrt in beide Richtungen. Mitte Dezember beschloss ein Krisenstab von Autobahnpolizei, Feuerwehr Ingelheim und der Autobahnmeisterei aber ein Tempolimit. Der Grund: Das Hochwasser des Rheins drückt immer wieder Wasser in die Auen. Das dort lebende Wild muss ausweichen und nutzt dazu auch gerne mal den Weg über die Autobahn. Um Unfälle zu vermeiden, gilt aktuell Tempo 80.

Mehr als 500 Autos zu schnell auf A60

Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei, ob die Autofahrer sich an das Tempolimit halten. Das Ergebnis der fast fünfstündigen Kontrolle sei ernüchternd, heißt es von der zuständigen Verkehrsdirektion in Wörrstadt. Von gut 7.200 gemessenen Fahrzeugen waren fast 1.200 zu schnell. Die Quote der Verstöße von gut 16 Prozent liege fast doppelt so hoch wie an anderen Messstellen.

Was der Polizei aber noch mehr zu denken gibt, sind die Geschwindigkeiten, die gemessen wurden. Der schnellste wurde mit Tempo 145 geblitzt, 30 weitere waren immerhin noch so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Insgesamt erhielten 514 Fahrerinnen und Fahrer Anzeigen. Sie waren demnach mindestens 16 Kilometer pro Stunde zu schnell.

Polizei: Unachtsamkeit Grund für Tempoverstöße auf A60

Die Polizei macht für die vielen Verstöße unter anderem Unachtsamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer verantwortlich. Die A60 sei eine typische Pendlerstrecke. Viele Verkehrsteilnehmer würden sie fast täglich nutzen und hätten sich an die sonst bestehende Regelung gewöhnt. Hinzu komme, dass viele nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg seien und nicht mehr die komplette Aufmerksamkeit hätten. Die Kontrollstelle der Polizei lag 150 Meter hinter dem Tempo 80-Schild. Zuvor schon werde die Geschwindigkeit auf 100 reduziert, sodass genügend Zeit sei, das Tempo zu drosseln.

Die Polizei schließt nicht aus, auch weiterhin Kontrollen auf diesem Abschnitt der A60 durchzuführen.