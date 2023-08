per Mail teilen

Wolkenbruchartiger Regen hat am Sonntagnachmittag zu einem Unfall auf der A60 bei Ingelheim geführt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt.

Verursacht wurde der Unfall von einem 24-Jährigen aus dem Kreis Bad Kreuznach. Er war am Sonntagnachmittag auf der A60 in Richtung Mainz unterwegs, als es plötzlich wolkenbruchartig regnete. Weil der Mann offenbar zu schnell war, verlor er im Bereich Ingelheim bei Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto.

Wegen Wolkenbruch über alle Fahrstreifen geschleudert

Vom Mittelstreifen rutschte der Wagen erst nach rechts gegen die Leitplanke. Dann drehte er sich und schleuderte über alle Fahrstreifen zurück. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 64-Jährigen. Beide Autos kamen schließlich schwer beschädigt an der Mittelleitplanke zu Stehen.

Fünf Insassen der beiden Autos wurden verletzt

Der 24-Jährige, sein Beifahrer und alle drei Insassen des anderen Autos wurden verletzt. Sie erlitten diverse Prellungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn 60 war in Richtung Mainz fast zwei Stunden gesperrt, was nach Angaben der Polizei zu einem erheblichen Stau führte.

Erst am Samstag hatte es nur wenige Kilometer weiter einen schweren Unfall mit einem Motorrad gegeben, bei dem zwei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden.