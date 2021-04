per Mail teilen

In Ingelheim wird über den Bau eines großen Sportparks mit 50-Meter-Becken für Leistungssportler diskutiert. Am Abend sprechen mehrere Ausschüsse über das Millionen-Projekt.

Die Idee für einen großen Sport- und Freizeitpark in Ingelheim gibt es schon lange. Eine Machbarkeitsstudie hat das Projekt untersucht. Neben dem 50-Meter-Becken sieht sie auch eine große Sporthalle, ein Kletterzentrum und einen Hochseilgarten vor. Auch eine Surfwelle soll es geben.

Land will sich nicht beteiligen

Die Ingelheimer Sportdezernentin und Bürgermeisterin Eveline Breyer (CDU) sagte dem SWR, dass Land habe bereits signalisiert, dass es sich nicht an den Kosten beteiligen würde. Und das, obwohl es bislang kein 50-Meter-Becken in einem Hallenbad in Rheinland-Pfalz gäbe. Spitzensportler würden derzeit nach Hessen oder ins Saarland ausweichen. Wenn der Sportpark mit dem Hallenbad realisiert würde, müsse die Stadt Ingelheim auch die Folgekosten mit jährlich einer Million Euro stemmen.

Breyer hält es auch für möglich, dass nur Teile des Sportparks realisiert werden. Eine Alternative zu dem 50-Meter-Becken sei der Ausbau des Schwimmbades Rheinwelle in Gau-Algesheim mit einem 25-Meter-Hallenbad.

In der Sportwelt der Rheinwelle in Gau-Algesheim gibt es sechs 25 Meter lange Bahnen. rheinwelle – Die rheinhessische Wasserwelt

CDU-Fraktion ist für den Ausbau der Rheinwelle

Obwohl es noch keine offizielle Entscheidung des Stadtrates gibt, hat sich am Montagabend bereits die CDU-Fraktion positioniert. Sie ist für die Erweiterung des Hallenbades Rheinwelle. "Eine Schwimmbadlösung mit 50-Meter-Bahnen (...) geht zu weit über den Bedarf der Ingelheimer Bürgerinnen und Bürger hinaus", teilte der Fraktionsvorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Sascha Lakinger, mit.

Auch die SPD-Fraktion im Stadtrat hält die Erweiterung der Rheinwelle für die bessere Variante. Zumal die Kosten für den Anbau mit gut 10 Millionen Euro deutlich geringer veranschlagt werden als beim Hallenbad im Sportpark. Die jährlichen Betriebskosten lägen nach derzeitigen Berechnungen des Sportdezernats bei 200.000 Euro - und damit deutlich geringer als die eine Million, die für das Hallenbad im Sportpark berechnet wurde.

"Noch gibt es keine Entscheidung, die politische Diskussion entwickelt sich aber in Richtung des Rheinwellen-Ausbaus."

Erweiterung Rheinwelle wäre deutlich billiger

Aber auch hier gibt es noch viele Ungewissheiten, so Breyer: Auch die Stadt Bingen müsse mitziehen, da die Rheinwelle ein Gemeinschaftsprojekt des Zweckverbandes beider Städte ist. Bei dieser Lösung würde die Stadt Ingelheim aber nicht nur Baukosten sparen. Auch die Betriebskosten würden sich dadurch noch einmal halbieren.

Ingelheimer Gremien beraten am Dienstag

Die Pläne für das Großprojekt "Sportpark im Blumengarten" wurden am Donnerstag im Sportausschuss beraten. An diesem Dienstag gibt es eine gemeinsame Sondersitzung des Sportausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses. Danach wird klar sein, ob die Pläne für ein 50-Meter-Becken tatsächlich vom Tisch sind und welche Bereiche des Sport- und Freizeitparks überhaupt weitergeplant werden sollen.