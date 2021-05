per Mail teilen

Das Schwimmbad Rheinwelle in Gau-Algesheim soll um einen Hallenbad-Anbau erweitert werden. Der Zweckverband Regionalbad Bingen-Ingelheim hat sich dafür ausgesprochen. Geplant sind ein 25-Meter-Becken und ein halb so langes Lehrschwimmbecken.

Die Ingelheimer Sportdezernentin Breyer sagte, die Mitglieder des Zweckverbandes, die Städte Bingen und Ingelheim als Gesellschafter der Rheinwelle, würden jetzt Details klären: ob das Schwimmbecken sechs oder acht Bahnen haben soll, ob es einen Sprungturm geben wird oder wie groß die Umkleiden und der Sanitärbereich werden sollen.

Die Kosten lägen bei insgesamt rund 12 Millionen Euro. Das Land soll sich an ihnen beteiligen. Bis zum Sommer müssen die Stadträte in Bingen und Ingelheim über das Projekt abstimmen. Baubeginn für den Hallenbad-Anbau könnte frühestens in eineinhalb Jahren sein.