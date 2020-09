Die Kundgebung einer rechten Partei am Samstag in Ingelheim verlief nach Angaben der Polizei weitgehend störungsfrei. Das gelte auch für die Gegendemo. Die Bundespolizei habe dafür gesorgt, dass die Versammlungsteilnehmer mit der Bahn sicher an- und abreisen konnten. Bei der Veranstaltung der Partei "Die Rechte" waren laut Polizei 13 Teilnehmer, bei der Gegendemo etwa 200. Es war bereits die dritte Aktion gegen rechte Veranstaltungen in Ingelheim innerhalb von vier Wochen.