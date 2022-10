Hühner bei Ingelheim zu Tode gequält

per Mail teilen

Unbekannte Tierquäler haben Hühnern bei lebendigem Leib Federn heraus gerissen und sie zu Tode gequält. Die Taten geschahen laut Polizei im Selztal.

Die Polizei spricht von brutaler Tierquälerei. Die Unbekannten haben seit April sieben Mal in Hühnerstallungen eingebrochen, indem sie den Zaun zerschnitten. Dann quälten und töteten sie die Tiere. Einzelnen Hühnern seien mehrfach bei lebendigem Leib Schwanzfedern, dem Hahn sogar die Krallen herausgerissen worden. Einige Hühner wurden auch geköpft, so die Polizei. Anderen wurde das Genick gebrochen oder sie wurden erschossen. Außerdem stahlen die Täter lebende Wachteln, Eier und Hühnerfutter.

Verdächtige Beobachtungen im Selztal?

Die Stallungen befinden sich am Selztalradweg – zwischen Layen- und Eulenmühle und seien grundsätzlich schwer zu erreichen. Die Ermittler fragen: Wer hat in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Jede noch so unbedeutende Beobachtung könne wichtig sein. Und sie fragen: Gibt es Menschen, die damit prahlen, Hühner gequält zu haben? Hinweise nimmt die Polizei Ingelheim unter 06132/65510 entgegen.