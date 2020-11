Ingelheimer Moscheeverein kritisiert Feier in eigenen Räumen

Das wollte er sich wohl nicht nehmen lassen: Ein junger Mann feierte am Wochenende in der Ingelheimer Moschee seinen 18. Geburtstag - und das, obwohl er sich in Quarantäne hätte befinden müssen. Der Moscheeverein findet dazu deutliche Worte.