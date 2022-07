per Mail teilen

In Ingelheim wird die Mainzer Straße nach mehr als zweijähriger Bauzeit am Dienstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Wegen der Arbeiten auf einer Strecke von rund 800 Metern war die Straße immer wieder abschnittsweise gesperrt. Nach Angaben der Stadt Ingelheim mussten Hausanschlüsse erneuert werden. In diesem Zug wurde die Straße mit mehreren Verschwenkungen zur Tempo 30-Zone umgestaltet. Die Baukosten lagen bei etwa 1,4 Millionen Euro.