Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Ingelheim beschäftigt sich am Montagabend (18 Uhr) erneut mit der Zukunft des Ingelheimer Krankenhauses. Nach SWR-Informationen könnte in den kommenden Tagen entschieden werden, wie es mit den Planungen weitergeht. Seit Juni ist die Stadt alleinige Eigentümerin des Krankenhauses. Die neu gegründete "Klinik Ingelheim GmbH" soll das Haus aus der Insolvenz heraus auf stabile Beine stellen, so die Stadt. Geplant ist ein sogenanntes Gesundheitszentrum, also eine Kombination aus Krankenhaus und Fachärztezentrum. Bisher konnte aber noch kein Partner gefunden werden, der das Projekt finanziell unterstützt.