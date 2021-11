Vier Hundewelpen in Ingelheim auf der Straße gefunden

per Mail teilen

Am Montagmorgen hat ein 15-jähriger Junge auf seinem Schulweg in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) vier Hundewelpen gefunden. Die Polizei sucht nun die Besitzer.

Die verängstigten und unterkühlten Hundewelpen liefen frei auf dem Grünstreifen neben einem Fahrradweg an der Konrad-Adenauer-Straße herum und hatten zum Teil farbige Stoffhalsbänder. Zunächst kamen die Hunde in die Obhut der Polizei, bevor sie von einer Mitarbeiterin des Tierheims abgeholt wurden. Dort seien sie jetzt erstmal in Quarantäne und müssten sich einem medizinischen Check unterziehen.

Vier Hundewelpen wurden in Ingelheim ausgesetzt. Polizei Ingelheim

Um welche Hunderasse es sich handelt, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin unklar. Es könnte in die Richtung "Französische Bulldogge" gehen, sicher sei das aber nicht. Bislang konnten die Besitzer der Welpen nicht ermittelt werden.

Polizei sucht Hundebesitzer

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eventuell selbst Jungtiere dieser Rasse ge- oder verkauft haben und somit Hinweise auf die möglichen Täter geben könnten. Die Polizei in Ingelheim nimmt Hinweise dazu unter der Telefonnummer 06132/65510 entgegen.