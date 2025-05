Für alte Menschen im Pflegeheim ist das Leben oft eintönig. Besuchshunde sollen Abwechslung in den Alltag bringen. Der Erfolg ist spürbar.

Elf Bewohner des Altenzentrums Im Sohl in Ingelheim sitzen bei schönem Frühlingswetter am Teich im Garten und warten auf den angekündigten Besuch von Luca. Der Mischlingshund mit dem wuscheligen Fell und den Schlappohren kommt mit Frauchen Birgit Rück.

Hovawart-Rüde Luca ist gut geeignet für Besuchsdienst

Die beiden haben 2019 bei den Maltesern die mehrmonatige Ausbildung für den Besuchs- und Begleitungsdienst mit Hund gemacht. Luca ist für die Aufgabe besonders gut geeignet. Wie Besitzerin Birgit Rück erzählt, ist er ein gelassener und ausgeglichener Charakter.

Zudem hat er in der Ausbildung nützliche Dinge gelernt, die gerade in Pflegeheimen wichtig sind. "Er frisst keine Tabletten, die auf dem Boden liegen und sitzt auch mal längere Zeit in der Ecke", so Rück.

Viele Senioren sind von Hunden begeistert

Alten Menschen reicht es oft, wenn sie Luca einfach nur streicheln. Das weiche Fell zaubert ihnen dann auch mal ein Lächeln ins Gesicht. In den vielen Jahren, in denen Luca und Birgit Rück Besuchsdienst machen, haben sie auch schon wundersame Dinge vollbracht.

"Einmal", erzählt Rück, "waren wir bei einem lethargischen Senior. Als er Luca sah, fing er an zu lachen." Die Betreuer im Heim seien völlig erstaunt gewesen. Der Mann habe seit Wochen nicht mehr gelacht.

Ehrenamtlerin Birgit Rück (knieend) und ihr Hund Luca besuchen Bewohnerinnen eines Pflegeheims. SWR G. Schlenk

Besuchshund Luca hat Spielchen gelernt

Um den Besuch bei den alten Menschen abwechslungsreich zu machen, hat Birgit Rück ihrem Hund ein paar kleine Spielchen beigebracht. Die 54-Jährige geht langsam mit großen Schritten - Luca läuft währenddessen durch die Beine seines Frauchens. Bewohnerin Helga Emrich hatte selbst früher einen Hund. "Das ist eine schöne Abwechslung, wenn man nur noch im Heim hockt", sagt sie und lacht.

Hund muss im Pflegeheim konzentriert sein

Der Besuch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern dauert nicht lange. Wenn er sie, wie sonst üblich, in ihren Zimmern besucht, ist er nur ein paar Minuten da. "Er muss sich sehr konzentrieren", erklärt Birgit Rück. "Er muss artig sein und das strengt ihn an." Zudem bekommt er bei jeder erfolgreichen Übung Leckerlis. "Wenn er das zwei Stunden machen würde, müsste er sich wahrscheinlich übergeben", lacht Rück.

Mit seinen gut 30 Kilogramm ist Luca kein Leichtgewicht. Trotzdem darf er sich, wenn gewünscht, zu Bewohnern ins Bett legen. Auch das macht Luca gern, obwohl er, wie sein Frauchen berichtet, nicht verkuschelt sei.

Die Anwesenheit von Hunden löst bei Bewohnern sehr viel aus.

Im Ingelheimer Altenzentrum Im Sohl ist man froh, dass die Malteser den Besuchs- und Begleitungsdienst mit Hund anbieten. Der Kontakt mit Hunden wecke bei den alten Menschen Erinnerungen und führe zu seelischem Wohlbefinden, bestätigt Sozialdienstleiterin Laura Müller: "Alleine die Anwesenheit von Hunden löst bei den Bewohnern sehr viel aus."

Nach einer halben Stunde hat Luca seine Arbeit geleistet. Und weil er sich so gut benommen hat, darf er hinterher was Schönes machen, beispielsweise einen langen Spaziergang. Und wenn das Wetter es zulässt, dann darf Luca auch oft seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen: schwimmen.