Die Stadt Ingelheim sucht Menschen, die sich um die Bäume in der Stadt kümmern möchten. Die sogenannten Gießpaten bekommen dann einen Wassersack von der Stadt, der das Wasser tröpfchenweise über mehrere Stunden in den Boden gibt. Nach Angaben der Stadtverwaltung leiden wegen der Trockenheit auch die Bäume in Ingelheim, vor allem die Jungbäume. Um sie langfristig zu erhalten, ist es wichtig, sie zuverlässig zu bewässern.