Der Corona-Impfbus des Landes hat am Freitag Station an der Moschee in Ingelheim gemacht. Ursprünglich sollte es die letzte Station in Rheinhessen sein. Nach Angaben einer Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes wird die Aktion bis Ende Oktober verlängert. Schwerpunkte, so die DRK-Sprecherin weiter, würden vor allem die Hochschulen und Berufsschulen sein – bisher standen die Busse vor allem auf Supermarktparkplätzen.

Insgesamt haben sich bislang 6.350 Menschen in Rheinhessen und an der Nahe in einem Impfbus impfen lassen. Am vergangenen Donnerstag gab es auf einem Parkplatz in Bad Kreuznach einen Rekord: fast 400 Menschen bekamen ihre Spritze – so viele wie noch nie an einem Tag in der Region.