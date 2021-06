Das Pharmaunternehmen testet ein Medikament, das gegen Covid-19 helfen könnte. Er wird derzeit in klinischen Studien weltweit auf Covid-Intensivstationen eingesetzt.

Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmens Biontech hat den ersten EU-weit zugelassenen Corona-Impfstoff entwickelt. Boehringer Ingelheim entwickelt keine Impfstoffe, ist aber spezialisiert auf Medikamente gegen Gefäß- und Atemwegserkrankungen. Der Pharmakonzern sucht seit vergangenem Jahr ein Medikament, das das Lungenversagen bei Covid-Patienten verhindern kann. Zugute kommt den Ingelheimern, dass sie das potentiell geeignete Medikament bereits auf dem Markt haben.

„5 Prozent aller Covid-Patienten haben einen schweren Verlauf der Erkrankung, für fast die Hälfte von ihnen ist sie tödlich.“

Mögliches Corona-Medikament schon in den Achtzigern zugelassen

Einige Ärzte auf Intensivstationen haben das Medikament unter dem Handelsnamen Actilyse schon im vergangenen Jahr angewandt, in Fällen, in denen sie keine andere Chance mehr für den Patienten sahen. Actilyse ist bereits seit den 1980er Jahren zugelassen. Der Wirkstoff ist Alteplase, er löst Blutgerinnsel, also Verstopfungen in den Gefäßen auf. Injiziert wird er bei Lungenembolien, Schlaganfällen und Herzinfarkten.

Ärzte hatten zu Beginn der Pandemie entdeckt, dass es bei Covid-Patienten zu Gerinnsel-Bildungen in der Lunge kommt. Daraufhin haben sie das bekannte Medikament eingesetzt, um diese Thrombosen aufzulösen - für Boehringer Ingelheim die Initialzündung für die klinischen Studien.

Klinische Studien für Zulassung als Covid-Medikament nötig

Die Forscher müssen überprüfen, welche Dosierung des Wirkstoffs Alteplase die passende für Covid-Erkrankungen ist. Da anders als bei einer Impfstoff-Entwicklung nicht so viele Testpersonen verfügbar sind und nur Patienten mit einem sehr schweren Covid-Verlauf therapiert werden können, läuft die Studie weltweit. Geplant ist, das Medikament 270 Patienten zu verabreichen, etwa 60 haben es bereits bekommen.

Zunächst geht es um die Fragen: Wirkt es, wie schnell erholen sich die Patienten? Ist das Medikament sicher? Danach kommt die Annäherung an die richtige Dosierung. Das dauert einige Zeit. Normalerweise nimmt es mehr als 13 Jahre in Anspruch, ein Medikament zu entwickeln - von der Idee bis zur Zulassung.

Zeitvorteil Boehringer: Wirkstoff bereits lange auf dem Markt

Obwohl der Wirkstoff schon lange auf dem Markt ist und Boehringer dadurch Zeitvorteile hat, könnte eine Zulassung des Covid-19-Medikaments frühestens Anfang 2023 erfolgen, schätzt die Medizinische Direktorin von Boehringer Ingelheim, Petra Moroni-Zentgraf. Experten gehen davon aus, dass das Coronavirus nie mehr verschwinden wird. Deshalb wird es ziemlich sicher auch im Jahr 2023 schwerkranke Covid-Patienten geben.