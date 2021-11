Neue Beratungsstelle rund ums Klima

In Ingelheim gibt es seit heute eine neue Beratungsstelle zum Thema Klima. Nach Angaben der Stadtverwaltung können die Bürgerinnen und Bürger in der sogenannten Klimawerkstatt alle wichtigen Fragen rund um die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung stellen. Außerdem bekämen Interessierte beispielsweise Tipps, wie sie ihre Häuser klimafreundlicher und energiesparender gestalten können. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, sollen zudem verschiedene Förderprogramme vorgestellt werden. So werde unter anderem erklärt, in welchem Rahmen der private Kauf von Lastenfahrrädern gefördert werden kann. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger Wünsche und Anregungen in der Klimawerkstatt direkt an die Stadt weitergeben. Zudem soll es wechselnde Ausstellungen geben, die sich mit aktuellen umweltrelevanten Themen beschäftigen.