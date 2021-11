Corona-Impfzentrum wird wieder geöffnet

Das Impfzentrum in Ingelheim ist eines der vier Impfzentren in Rheinland-Pfalz, die aufgrund der hohen Nachfrage wieder geöffnet werden sollen. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Ob auch kommunale Impfzentren wie das in Mainz wieder geöffnet werden, soll wohl in der kommenden Woche entschieden werden. Ab dem 23. November können sich die Menschen dann auch in verschiedenen Krankenhäusern ohne Voranmeldung impfen oder boostern lassen - in Rheinhessen sind das die beiden Marienhaus Krankenhäuser MKM Mainz und Heilig Geist Hospital Bingen und das die Rheinhessen-Fachklinik in Alzey.