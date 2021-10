Ausstellung über das Leiden der Flüchtlinge

In Ingelheim wird am Dienstagmittag die Ausstellung „Menschenrecht statt Moria“ eröffnet. Wie die Stadtverwaltung in Ingelheim mitteilt, soll damit auf die Schicksale der Menschen in den Flüchtlingslagern an der Europäischen Grenze aufmerksam gemacht werden. Mit Hilfe der aktuellen Ausstellung sollen die Bürgerinnen und Bürger noch einmal für dieses Thema sensibilisiert werden. Nach dem Brand in Moria hatte auch die Stadt Ingelheim einige Flüchtlinge aufgenommen. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober auf dem Fridtjof-Nansen-Platz in Ingelheim zu sehen.