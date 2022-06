per Mail teilen

Mainz soll neue Straßenbahnlinien bekommen. Am Freitag sind in einer Themenwerkstatt Vorschläge gesucht. Es geht um den Innenstadtring durch Neu- und Altstadt.

Die Mainzer Mobilität lädt dazu am Freitag zu zwei Infoveranstaltungen ins Kurfürstliche Schloss ein. Dort sollen die Mainzerinnen und Mainzer mit den Planern und den Stadtvertretern zusammenkommen. Die genauen Termine sind 12:15 bis 15:15 Uhr und 16:15 bis 19:15 Uhr.

Dabei geht es unter anderem darum, wie eine Straßenbahn durch die Innenstadt das direkte Umfeld entlang der Trasse beeinflusst. Zum Beispiel, ob Kneipen noch Außenflächen bewirtschaften können, wie sich die Begrünung ändert oder wie sicher die Menschen am Rand einer Bahntrasse leben.

Trassenführung noch kein Thema

Die Trassenführung selbst ist noch nicht Thema. Grundsätzliches Ziel des Innenstadtrings ist es aber, das Höfchen in der Altstadt und die Rheinachse ins Mainzer Straßenbahnnetz einzubinden.

Wo die neue Straßenbahnlinie genau verläuft und wann sie gebaut wird, ist noch nicht klar. Diejenigen, die sich aktiv am Planungsprozess beteiligen, sollen dabei laut Mainzer Mobilität aber ein gewisses Mitspracherecht bekommen.

Hackerangriff sperrt Zugriff auf Gästeliste

Ursprünglich hatte die Mainzer Mobilität 6.000 Personen angeschrieben und sie eingeladen, sich an der Planung der Trasse zu beteiligen. Am Ende waren es 180 Menschen, die aktiv mitarbeiten wollten. Zwei Online-Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung gab es bereits, jetzt wollte man sich zum ersten Mal in Präsenz kennen lernen und austauschen.

Allerdings kam den Organisatoren der Mainzer Mobilität ein Hackerangriff dazwischen. Dadurch hat das Unternehmen keinen Zugriff mehr auf die Gästeliste. Die Namen derjenigen, die sich gemeldet haben und aktiv beteiligen wollen, sind aktuell nicht zugänglich. Die Mainzer Mobilität lädt deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ein, am Planungsprozess teilzunehmen und die Infoveranstaltung zu besuchen.