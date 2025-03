Die Wanderfalken sind im Wormser Dom zurück

per Mail teilen

Es ist Jahre her, dass sich Wanderfalken im Wormser Dom angesiedelt haben. Jetzt wurde über Webcams ein Pärchen entdeckt. Wie es scheint, wird es bald Nachwuchs geben.

Die Freude ist groß - vor allem beim Naturschutzbund Worms. Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder Wanderfalken am Dom. Ein Männchen und ein Weibchen balzen derzeit um die Wette. Über zwei Webcams kann man sehen, wie sie sich mal allein mal zu zweit in dem Nistkasten aufhalten. Der befindet sich im Nordost-Turm des Doms in etwa 60 Meter Höhe.

Nachwuchs der Falken wird bald erwartet

Ruth Hammann-Jaehme vom Naturschutzbund Worms kennt sich mit Wanderfalken aus und hat schon genau das Verhalten des aktuellen Paares über die Kamera studiert. Sie sagt, der Nachwuchs werde die nächsten zehn Tage kommen. Untrügliches Zeichen sei der Nestbau, beide Wanderfalken würden mit ihren Krallen im Kies eine Mulde zusammenschieben.

Nach zwei Jahren ohne Brut freuen wir uns sehr, dass nun endlich wieder Leben zu beobachten ist.

Zuletzt gab es laut NABU Worms im Jahr 2022 eine Brut. Damals erblickten drei junge Wanderfalken das Licht der Welt. Sie seien auch vom NABU beringt worden, erzählt Ruth Hammann-Jaehme. Aber leider nicht jeder Nachwuchs schaffte es, in ein neues Leben zu fliegen.

Anschlag auf Falken mit giftiger Taube im Jahr 2018

Der Giftanschlag auf die Wormser Wanderfalken fand 2018 bundesweit Beachtung. Auch das Magazin Spiegel berichtete damals. Ein Wanderfalken-Weibchen hatte eine Taube gefangen und in den Nistkasten gebracht. Wenig später waren dort die drei Jungtiere und das Weibchen verendet.

Wie sich herausstellte, war von einem Menschen das Gefieder der Taube mit Gift präpariert worden. Außerdem wurden dem Vogel Federn herausgerissen, damit er als sogenannte Kamikaze-Taube leichtes Futter für das Wanderfalken Weibchen wurde. Bis heute ist ungeklärt, wer die vergiftete Taube losgeschickt hat.

Beobachtung der Wanderfalken über Webcams jederzeit möglich

Umso erfreulicher ist, dass jetzt ein neues Wanderfalken-Paar im Wormser Dom wieder nistet. Ihr Treiben wird von zwei Webcams eingefangen, deren Bilder sowohl auf der Website des NABU Worms als auch auf der Seite der Stadtverwaltung Worms zu sehen sind.

Sobald Eier zu sehen sein werden, will der NABU einen Streaming-Dienst beauftragen, damit die Brutaufzucht auch live im Netz beobachtet werden kann.