Über 900.000 Euro für Mikwe in Worms

Die Instandsetzung des jüdischen Ritualbades in Worms geht voran. Möglich macht das ein Zuschuss von Bund und Land. Ziel ist, die Mikwe wieder begehbar zu machen.

Das ist ein guter Tag für die jüdische Gemeinde in Worms: Sie bekommt vom Land und vom Bund über 900.000 Euro für die Sanierung. Der für kulturelles Erbe zuständige Innenminister Michael Ebling (SPD) reiste nach Worms, um die Zusage persönlich zu überbringen.

Das Geld soll in die Instandsetzung des über 800 Jahre alten jüdischen Ritualbades - jüdisch Mikwe genannt - gesteckt werden. Die Mikwe ist ein unterirdisches Bauwerk und liegt nur wenige Meter von der Wormser Synagoge entfernt.

Sanierung seit mehreren Jahren

Seit 2016 wird die Mikwe saniert. Das sei aber schwierig, denn an dem unterirdischen Bauwerk gebe es einiges zu tun, so die Stadt Worms. Das Mauerwerk sei wegen Regenwassers durchfeuchtet, es gebe Risse in den Wänden und Verformungen.

Zwei Eisenstangen sorgen für die Stabilität der Mikwe. SWR Karin Pezold

Mit dem Zuschuss aus Mainz und Berlin soll jetzt vor allem die Stabilität der Anlage wiederhergestellt werden. Die Arbeiten sollen nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums 2023 anfangen und zwei Jahre später beendet sein.

Grünes Licht in der Mikwe gegen Keime

In der Mikwe, die sich etwa zehn Meter unter der Erde befindet, ergaben Luftmessungen vor ein paar Jahren eine hohe Keimbelastung. Um diese zu verringern und klein zu halten, wird das Ritualbad mit grünem Licht bestrahlt.

Das sei nur eine von vielen Maßnahmen, damit das alte Mauerwerk keinen weiteren Schaden nehme. Dabei handele es sich um Jahrhunderte alten Rot- und Gelbsandstein sowie um Werkstein- und Handquader.

Nicht nur Mikwe beschädigt, auch Wormser Synagoge

Auch an der benachbarten jüdischen Synagoge sind lange Risse in der Wand zu sehen. Innenminister Michael Ebling besichtigte das beschädigte Mauerwerk und kündigte auch hier Unterstützung des Landes an.

Wormser Synagoge SWR Karin Pezold

Risse und Setzungen des Gebäudes müssten untersucht und stabilisiert werden, sagte Ebling. Zweifelsohne sei das auch etwas, wo Bund und auch das Land Rheinland-Pfalz helfen könnten.

"In Worms, Mainz und Speyer war in den vergangenen tausend Jahren ein ungeheurer Spirit würde man heute auf Neudeutsch sagen, der das jüdische Leben in der ganzen Welt geprägt hat."

Mikwe, Synagoge und jüdischer Friedhof sind UNESCO Welterbe

Seit einem Jahr sind die Städte Mainz, Worms und Speyer wegen ihrer jüdischen Vergangenheit gemeinsam UNESCO-Welterbe. Damit ist unter anderem auch die Aufgabe verbunden, in diesen sogenannten SchUM-Städten das jüdische Erbe sichtbar und erlebbar zu machen.



In Worms sind das vor allem die Synagoge, die Mikwe und der jüdische Friedhof. Laut der Stadt Worms kommen pro Jahr 86.000 Besucher und Besucherinnen, die sich für die jüdischen Stätten interessieren.