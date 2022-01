Die US-Regierung will keine Raketensysteme beim neuen Artilleriekommando in Mainz-Kastel stationieren. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden hat die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) das Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) in einem Brief mitgeteilt. Zuvor hatten Berichte über eine mögliche Stationierung neuer Raketen in Wiesbaden für Verunsicherung gesorgt. Aus diesem Grund hatte Oberbürgermeister Mende das Verteidigungsministerium um Hilfe gebeten. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Austin habe Lambrecht aber nun versichert, dass keine Raketen nach Mainz-Kastel kommen sollen.