per Mail teilen

In Rheinhessen startet heute die Ernte der Zuckerrüben. Beeinflusst wird sie durch den Hagel vor zwei Wochen. Das Unwetter hat den Zeitplan der Landwirte durcheinander gebracht.

Der Hagelschlag hat vor allem in Worms einige Zuckerrüben verletzt. Diese Rüben sollen nun direkt zum Beginn der Kampagne eingeholt werden - eigentlich waren sie für eine spätere Ernte vorgesehen. Durch den neuen Zeitplan wird laut dem Geschäftsführer des Verbands der rheinhessisch-pfälzischen Zuckerrübenanbauer, Christian Lang, die Gefahr reduziert, dass sich Pilze in die Rübenköpfe hineinsetzen und sie über die Zeit hinweg zerstören.

Die Verluste durch die Hagel-Schäden halten sich laut Langs Einschätzung in Grenzen, denn "auch aus den verletzten Rüben wird Zucker". Wie hoch der Ertrag der Ernte sein wird, lasse sich erst nach der Kampagne sagen. Diese endet im Januar. Im vergangenen Jahr fiel die Ernte deutlich schlechter aus, damals wegen der ungünstigen Witterung. Erst sei es zu trocken gewesen, dann habe es geregnet, so dass die Pflanzen spät neue Blätter gebildet hätten. Dafür, so heißt es vom Verband, hätten sie ihren eigenen Zucker aufgebraucht.