Neues Hallenbad soll gebaut werden

In Oppenheim soll für das marode Opptimare-Bad ein neues Hallenbad gebaut werden. Der Ausschuss für Bau- und Planungswesen der Verbandsgemeinde Rhein-Selz hat sich jetzt für eine Variante ausgesprochen. Die Kosten für das neue Hallenbad liegen nach Angaben der für Baumaßnahmen zuständigen Beigeordneten Gabriele Wagner (CDU) bei 13 Millionen Euro. Hinzu kommen neben der Mehrwertsteuer vor allem die Abrisskosten für das alte Hallenbad. Am selben Standort soll der Neubau mit sechs 25 Meter-Bahnen, einem Drei- und einem Ein-Meter-Sprungbrett sowie einem Nichtschwimmer- und einem Planschbecken entstehen. Ein extra Sprungbecken sei zu teuer, so die Beigeordnete. Wenn alles glatt ginge, könnte das neue Oppenheimer Hallenbad etwa um den Jahreswechsel 2024/ 25 eröffnet werden. Bis dahin können Schulen und Vereine in den Sommermonaten auf das Gimbsheimer Freibad ausweichen. Das Hallenbad Opptimare ist 50 Jahre alt und kann nicht mehr genutzt werden, vor allem weil das Dach marode ist.