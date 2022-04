Blumen zum Mitnehmen aus städtischen Beeten

Bis Sonntag dürfen in Mainz wieder aus zwei großen städtischen Blumenbeeten Pflanzen ausgegraben werden. Wie die Stadt mitteilt, sind die Beete am Schillerplatz und am Liebfrauenplatz für alle Hobby-Gärtner freigegeben - alle anderen nicht. Bis Sonntag können dort Vergissmeinnicht oder Stiefmütterchen für den privaten Gebrauch aus den Beeten herausgeholt werden. Am kommenden Montag werden die Beete dann mit neuen Sommerblumen bepflanzt.