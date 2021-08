Das Testzentrum in Mainz-Hechtsheim

In der Hochphase wurden im Corona-Testzentrum in Mainz-Hechtsheim pro Woche 3.100 Tests durchgeführt. In den letzten Wochen ging die Zahl um zwei Drittel zurück. In der letzten Woche (Stand 29.07.2021) wurden dort 1.041 Tests durchgeführt.

(Zahlen: Universitätsmedizin Mainz)