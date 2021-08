Das Corona-Testzentrum der Mainzer Universitätsmedizin in Hechtsheim musste schließen, weil der Bund Gelder streicht. Mediziner sehen das kritisch.

Neun Monate hat die Mainzer Universitätsmedizin auf dem Messegelände das Corona-Testzentrum betrieben. Unterstützt wurde die Universitätsmedizin dabei von Mitarbeitern des Malteser Hilfsdienstes. Auch Bundeswehrsoldaten halfen bis Ende Juni mit.

Mehr als 70.000 Corona-Tests wurden dort durchgeführt. Das Land Rheinland-Pfalz hatte die Universitätsmedizin Mainz beauftragt, das Testzentrum für die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz-Bingen einzurichten. Es war das einzige Testzentrum in der Region, dass über Labor- und Diagnosegeräte verfügte, um die Proben auf Varianten des Corona-Virus zu untersuchen. Jetzt musste die Universitätsmedizin nach eigenen Angaben das Testzentrum schließen, weil sie kein Geld mehr vom Bund bekommt.

Kein Geld mehr vom Bund

Als Grund nennt die Universitätsmedizin die Änderung der Coronavirus-Testverordnung des Bundes. Betreiber von privaten Teststationen bekämen demnach kein Geld mehr vom Bund. Ohne die Gelder, könne sie das Testzentrum nicht weiter betreiben, heißt es von Seiten der Unversitätsmedizin.

"Wir bedauern das außerordentlich, (..) die Universitätsmedizin Mainz hat mit dem Testzentrum einen maßgeblichen Beitrag zum Infektionsschutz geleistet."

Die Universitätsmedizin sieht die Schließung ihres Testzentrums sehr kritisch. Ein maßgeblicher Bestandteil für die Bekämpfung der Corona-Pandemie für die Stadt Mainz und den Landkreis Mainz Bingen gehe dadurch verloren. "Zur Ermittlung der Infektionsketten wird auch weiterhin eine belastbare Testinfrastruktur erforderlich sein", betont der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin, Prof. Dr. Norbert Pfeiffer.

Zu wenig Corona-Testzentren im Herbst?

Der Universitätsmediziner erwartet nach Ende des Sommers steigende Corona-Infektionszahlen. Ursache seien die Reiserückkehrer und saisonale Effekte.

"Wir sehen die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen mit großer Sorge."

Es bestehe die Gefahr, dass künftig nicht mehr ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung stehen, warnt Dr. André Michel, Ärztlicher Leiter des Hechtsheimer Testzentrums. Zudem befürchten die Universitätsmediziner, dass eine wichtige Möglichkeit zur Analyse der Corona-Proben künftig fehlt.

Im Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Mainz wurden positive Corona-Tests auf die Varianten des Corona-Virus untersucht. Insgesamt 1.500 Proben hatte das Testzentrum untersucht.

Hier kann man sich noch testen lassen

In der Mainzer Innenstadt bieten nach wie vor Apotheken und Arztpraxen Corona-Schnelltests an. Es gibt auch Teststationen zum Beispiel am Mainzer Hauptbahnhof oder am Einkaufszentrum Am Brand. Auch das Drive-In Schnelltestzentrum in der Mombacher Straße habe weiterhin geöffnet, so die Betreiber. Im September würden sie entscheiden, ob sie weitermachen. Wer eine Corona-Teststation sucht, findet auf einer entsprechenden Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz die Information für seine Stadt.

Ab Oktober keine kostenlosen Corona-Tests mehr

Bund und Länder haben beschlossen, dass ab 11. Oktober die kostenlosen Bürgertests abgeschafft werden. Jeder muss dann seinen Corona-Schnelltest in einem Testzentrum selbst bezahlen. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte, nicht die Politiker würden den Preis dafür festlegen, sondern der Markt. Hoch schätzt, dass der Preis für einen Corona-Schnelltest in einer Teststation dann im einstelligen Euro-Bereich liegt.