Impfzentren in Mainz, Worms, Ingelheim und Alzey schließen

Am Donnerstag schließen die vier Impfzentren in Rheinhessen. Corona-Impfungen gibt es dann noch in Hausarztpraxen und im Oktober in Impfbussen, die durchs Land fahren.

Noch bis Donnerstagabend sind Impfungen ohne Termin in den vier Impfzentren in Rheinhessen möglich. Ab Freitag gibt es Impfungen dann noch in Hausarztpraxen. Dort bekommt man auch die Zweitimpfung, falls die erste im Impfzentrum stattgefunden hat, das jetzt schließt.

Im Oktober fahren außerdem noch Impfbusse des Landes durch Rheinhessen und an die Nahe. Sie halten an zahlreichen Stationen zum Beispiel auf Supermarktparkplätzen und Hochschulen. Dort kann man ohne Termin vorbeikommen und sich impfen lassen. Dazu benötigt man nur einen Ausweis sowie einen Impfpass, falls vorhanden. Nach Angaben des Landes stehen in den Impfbussen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech sowie teilweise von Moderna zur Verfügung.

Impfzentren können jederzeit wieder öffnen

In Mainz und Ingelheim können die Impfzentren nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes bei Bedarf kurzfristig wieder einsatzbereit gemacht werden, auch wenn sie jetzt schließen.

Positive Bilanz im Impfzentrum Bad Sobernheim

An der Nahe hatte das Impfzentrum in Bad Sobernheim bereits am 19. September geschlossen. Dort sind in den letzten neun Monaten mehr als 100.000 Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht worden.