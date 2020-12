Eine frühere Fachhochschule im Stadtteil Gonsenheim könnte in Mainz als Corona-Impfzentrum dienen. Einzelheiten will die Stadt am Dienstag bekannt geben.

Am Dienstag wollen der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Stefan Behrendt von der Mainzer Feuerwehr die Pläne in dem Gebäude der ehemaligen Fachhochschule in Mainz-Gonsenheim vorstellen. Behrendt ist Abteilungsleiter Einsatzlenkung der Mainzer Feuerwehr und wird den Aufbau der Infrastruktur koordinieren. Das Mainzer Impfzentrum wird eines von insgesamt 36 in ganz Rheinland-Pfalz sein.

Testlauf Mitte Dezember

Weitere Zentren entstehen derzeit in dem ehemaligen Abschiebegefängnis in Ingelheim, in der DRK-Wagenhalle in Alzey und einer Sporthalle in Worms. Nach SWR-Informationen soll es am 13. Dezember einen landesweiten Testlauf für diese Impfzentren geben. Ab dem 15. Dezember könnten sie dann ihren Betrieb aufnehmen.