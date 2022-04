Nach über einem Jahr: Ingelheimer Impfzentrum schließt

per Mail teilen

Es ist leer geworden im Ingelheimer Impfzentrum. Nach über einem Jahr ließen sich am Montag zum letzten Mal Menschen gegen Corona impfen.

Am Montagvormittag ließen sich nur noch vereinzelt Menschen gegen Covid-19 impfen. "Am Anfang kamen hier bis zu 1.300 Menschen am Tag, um sich impfen zu lassen", erzählt Ulrike Kutzmann. Sie arbeitet an der Anmeldung. "Das war manchmal ein bisschen chaotisch", sagt sie. Die Leute hätten auch mal länger warten müssen.

160.000 Impfungen verabreicht

Von Januar bis September vergangenen Jahres hatte das Impfzentrum zum ersten Mal geöffnet - danach wieder ab Ende November. Insgesamt seien 160.000 Impfungen verabreicht worden, berichtet der Leiter des Impfzentrums, Mathias Hirsch. Etwa ein Drittel der Menschen im Kreis Mainz-Bingen hätten sich in Ingelheim impfen lassen. Für ihn persönlich sei die Arbeit im Impfzentrum ein intensives Erlebnis gewesen.

"Wir haben hier zusammen gelacht und zusammen geweint."

Einige Erlebnisse blieben besonders im Gedächtnis, erzählt er. Vor allem, als im Januar vergangenen Jahres die ersten älteren Menschen geimpft wurden. "Sie haben sich danach ganz herzlich bedankt und gesagt: Ihr habt mir mein Leben zurückgegeben, ich kann meine Enkel wiedersehen", erzählt Hirsch. "Das war schon sehr anrührend gewesen."

Impfzentrum in Mainz noch geöffnet

Der Entschluss, zu schließen, sei trotzdem der richtige, so Hirsch. Er rechne nicht mehr damit, dass sich noch einmal so viele Menschen impfen lassen wie zu Beginn der Corona-Pandemie.

Nun werden die Impfzentren des Kreises Mainz-Bingen und der Stadt Mainz zusammengeschlossen. Das bedeutet, dass nur noch der Standort in Mainz-Gonsenheim zur Verfügung steht. Das Gebäude in Ingelheim soll wieder von der Polizei für Schieß- und Einsatztrainings in Betrieb genommen werden.

Sorge wegen Corona-Welle im Herbst

In Mainz werde nun werktags täglich geimpft, auch ohne Termin, so der zuständige Kreisbeigeordnete Erwin Malkmus. Das Angebot werde auf jeden Fall bis zum Jahresende aufrecht erhalten. So lange habe das Land die Finanzierung zugesagt, auch um für eine mögliche neue Welle im Herbst gewappnet zu sein.

In anderen Teilen der Region Rheinhessen-Nahe sind die Impfzentren bereits geschlossen worden: in Worms Ende vergangener Woche, in Bad Kreuznach und Bad Sobernheim schon Anfang des Monats.