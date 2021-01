per Mail teilen

Im Impfzentrum in Bad Sobernheim wurde am Mittwoch aufgrund der Impfstoffknappheit gar nicht geimpft. Das hat der Kreis Bad Kreuznach in einer ersten Zwischenbilanz mitgeteilt. Ab Donnerstag sollen dann die ersten Zweitimpfungen stattfinden. Für alle anderen seien die Termine für die erste Impfung erst ab Mitte Februar. Das Land habe insgesamt rund 500 bereits vereinbarte Termine verschoben. Trotz der geringen Auslastung zieht Landrätin des Kreises Bad Kreuznach, Bettina Dickes (CDU), eine positive Bilanz der ersten drei Wochen im Impfzentrum. Die Abläufe funktionierten gut, das Personal sei sehr engagiert. Bisher wurden im Bad Sobernheimer Impfzentrum 2.100 Menschen geimpft.