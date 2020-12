Nach dem Testlauf in dem neuen Corona-Impfzentrum Bad Sobernheim hat die Kreisverwaltung Bad Kreuznach ein positives Fazit gezogen. An ein paar Kleinigkeiten soll aber noch gearbeitet werden.

Mehr als 40 Helferinnen und Helfer, vor allem von den umliegenden Feuerwehren, hatten am Samstag den Ablauf in dem neuen Impfzentrum in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) durchgespielt. Nach Angaben eines Sprechers gibt es nur einige wenige Punkte, an denen noch nachgebessert werden muss. Unter anderem müssten die Wege im Impfzentrum noch besser beschildert werden.

Außerdem müssten Zettel, die vor Ort ausgefüllt werden müssen, noch deutlicher markiert werden. Und schließlich habe sich gezeigt, dass noch ein paar zusätzliche Ordnungskräfte gebraucht werden, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Insgesamt sei man mit dem Testlauf aber sehr zufrieden, so der Sprecher.

So sah der Testlauf im Impfzentrum Bad Sobernheim aus:

60 Impfungen pro Stunde geplant

Das Impfzentrum in Bad Sobernheim ist eines von insgesamt 31 in Rheinland-Pfalz. Es befindet sich im ehemaligen Real-Markt. Ein Kreissprecher sagte, man gehe davon aus, dass dort etwa 60 Menschen pro Stunde gegen Corona geimpft werden können.

Pro Impfvorgang werden nach Angaben des Sprechers vermutlich drei Personen benötigt. Eine, um die Patienten vorzubereiten, eine, um die Impfung zu verabreichen und eine weitere, um den jeweiligen Impfraum anschließend zu desinfizieren. Bis genügend Personal gefunden sei, werde die Verwaltung des Kreises und der Verbandsgemeinden aushelfen.