Die Impfzentren in der Region müssen derzeit Tausende von Terminen für Impfungen gegen das Corona-Virus verschieben. Grund sind die vorübergehend gekürzten Impfstoff-Lieferungen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer. Allein im Impfzentrum in Alzey mussten mehr als 2.000 Termine verschoben werden, sagt Leiter Norbert Günther. In der kommenden Woche werde zwar noch ein Helfer-Team in zwei Altenheimen impfen. Im Impfzentrum selbst werde der Betrieb aber erst einmal heruntergefahren. Sobald mehr Impfstoff verfügbar sei, könnte man dort aber wieder jederzeit loslegen. In den Zentren in Mainz und Bad Sobernheim müssen jeweils rund 500 Impftermine verschoben werden. In Ingelheim sind es knapp 1000. Dabei handelt es sich nach Angaben eines Kreissprechers ausschließlich um Termine für erste Impfungen. Alle bereits vereinbarten Zweitimpfungen würden wie geplant durchgeführt.