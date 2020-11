Bis Mitte Dezember sollen in Rheinland-Pfalz an die 40 Impfzentren aufgebaut werden. In der Region Rheinhessen/Nahe wird auf Hochtouren nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht. Im Kreis Alzey-Worms ist man bereits fündig geworden.

Demnach soll das Corona-Impfzentrum für den Kreis Alzey-Worms in der neugebauten Fahrzeughalle des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes im Alzeyer Gewerbegebiet eingerichtet werden. Nach Angaben des Landrats Heiko Sippel (SPD) stehen in der neuen Halle nur noch wenige Restarbeiten an. Der Kreis werde jetzt einen Messebauer beauftragen, das Gebäude so einzurichten, dass es ab dem 15. Dezember den Impfbetrieb aufnehmen könne. Dazu gehörten unter anderem eine Heizung, Teppichboden und EDV-Anschlüsse.

Kühlschrank stellt das Land

Außerdem werde ein Kühlschrank benötigt, dieser werde vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Sollte der von dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech entwickelte Impfstoff in Deutschland zugelassen werden, muss dieser zeitweise bei Minus 70 Grad gekühlt werden.

Die DRK-Fahrzeughalle in Alzey besteht aus zwei Gebäuden. Wenn es mit den Impfungen losgeht, werde in dem einen Gebäude Fieber gemessen werden. In dem anderen erfolgten die Anmeldung, die Vorbesprechung, die Impfung und eine Nachbesprechung, so Sippel. Das alles soll in einem sogenannten Einbahnstraßenverkehr ablaufen..

Impfungen auch am Wochenende

Nach Angaben von Sippel sollen sich dort die Menschen bis in den Abend hinein und auch an den Wochenenden impfen lassen können. Deswegen sucht der Kreis nun zum einen nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die den ganzen logistischen Aufwand abwickeln und zum anderen nach Ärzten, die die Impfung durchführen können.

Anderswo wird noch gesucht

In den anderen Städten und Kreisen in der Region Rheinhessen/Nahe sind die Pläne für ein Corona-Impfzentrum noch nicht so weit gediehen wie im Kreis Alzey-Worms. Dem Vernehmen nach läuft es in Worms auf eine große Sporthalle hinaus. Diese sei bereits ausgewählt, Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt.

Die Landesregierung hat die Kriterien für die Impfzentren vorgegeben: Es soll sich um große, feststehende Hallen, leer stehende Büro- oder Klinikgebäude handeln. Diese, so heißt es in einem Schreiben an die Kommunen, sollten über Arbeits- und Wartebereiche verfügen, die auf Zimmertemperatur beheizbar seien. Sie sollten über ausreichend Parkplätze verfügen und gut mit dem ÖPNV oder dem Auto erreichbar sein. Das Gebäude sollte zudem gut polizeilich geschützt werden können, damit der Impfstoff nicht gestohlen werden kann.