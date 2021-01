Seit Montag können in Rheinland-Pfalz Termine in den Impfzentren gebucht werden. Die Einrichtungen in Rheinhessen sind startklar - hier soll ab Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft werden.

Das Impfzentrum in Bad Sobernheim im Kreis Bad Kreuznach hat nach Angaben eines Kreissprechers Termine für kommenden Donnerstag und Freitag freigegeben. Sie werden über das zentrale Portal des Landes eingebucht. Diese Woche hat das Impfzentrum nach Angaben der Kreisverwaltung nur halbtags geöffnet, weil zunächst nicht mehr Impfdosen zur Verfügung stehen. Das soll sich kommende Woche aber ändern – ab dann sei das Impfzentrum von Montag bis Freitag acht Stunden in Betrieb. Pro Schicht sind in Bad Sobernheim bis zu 20 Mitarbeitende für das Impfen und das Erfassen der Vorgänge verantwortlich. Ab Februar könne voraussichtlich die zweite Impfstraße geöffnet werden, dann werde das Vierfache an Personal benötigt. Schutzimpfung zunächst nur für bestimmte Gruppen Impfen lassen können sich zunächst nur Menschen über 80 sowie Mitarbeitende von Rettungs- und ambulanten Pflegediensten. Pflegebedürftige zuhause, die nicht mobil sind, können nach Angaben des Kreissprechers zunächst nicht geimpft werden. Grund hierfür sei, dass die Lagerung des Impfstoffes sehr aufwendig sei. Sobald der Impfstoff in die Spritze komme, sei er nicht mehr transportfähig. Vergabe von Impfterminen in Rheinland-Pfalz Termine zum Impfen können in Rheinland-Pfalz entweder per Telefon oder über die Internetseite impftermin.rlp.de vereinbart werden. Über die Rufnummer 0800/5758100 wird ein Call-Center mit bis zu 70 Beschäftigten erreicht. Es ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 10 Uhr und 16 Uhr besetzt. Ausreichend Personal vorhanden Das Impfzentrum in der Stadt Worms öffnet ebenfalls am Donnerstag. Nach Angaben der Stadt steht sowohl in der Verwaltung als auch im medizinischen Bereich genügend Personal zur Verfügung. Nach einer ersten Informationsveranstaltung vergangene Woche hätten sich noch weitere Ärzte und Apotheker gemeldet, um im Impfzentrum zu arbeiten. Zunächst stünden in Worms 50 Impfdosen pro Tag zur Verfügung, ab nächster Woche dann 90. Fünf Impfzentren in Rheinhessen und an der Nahe Weitere Impfzentren in der Region gibt es in Mainz-Gonsenheim, Alzey und Ingelheim. Seit dem 27. Dezember sind in der ganzen Region schon mobile Impfteams in Senioreneinrichtungen unterwegs, die Bewohner und Bewohnerinnen sowie Mitarbeitende vor Ort impfen. Corona-Impfungen beim Hausarzt sind zunächst nicht möglich.

