In der Region Rheinhessen-Nahe suchen die Verantwortlichen von Land und Kommunen nach Standorten für die Corona-Impfzentren. Bis Mitte Dezember sollen diese einsatzbereit sein. In Frage kämen unter anderem die Mainzer Rheingoldhalle oder das Mehrzwecktagungszentrum "Das Wormser" in Worms. Geeignet wären nach SWR-Informationen auch die Landskronhalle in Oppenheim oder die Ludwig-Eckes-Halle in Nieder-Olm. Die Landesregierung hat die Kriterien für die Impfzentren festgelegt. So soll es sich um feststehende Hallen, leerstehende Büro- oder Klinikgebäude handeln. Sie sollten über Parkplätze verfügen und mit dem Öffentlichen Nahverkehr oder dem Auto erreichbar sein. Das Gebäude sollte zudem gut polizeilich geschützt werden können.