In Deutschland sollen die Impfungen gegen das Coronavirus am 27. Dezember beginnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) über die Zulassung und Zulieferung des Impfstoffes des Mainzer Unternehmens Biontech und seines Partners Pfizer informiert.

Das teilte der Berliner Senat, der derzeit den Vorsitz der GMK innehat, am Mittwochabend mit. Für die Bundesländer ergebe sich daraus der 27. Dezember als Starttermin, hieß es. Insbesondere solle mit der Impfung in Pflegeheimen begonnen werden.

EMA will am Montag über Zulassung entscheiden

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag angekündigt, ihre Entscheidung zur Zulassung des Biontech-Impfstoffs am kommenden Montag treffen zu wollen. Es wird mit einem positiven Votum gerechnet. Wenige Tage später sollen die Impfungen beginnen.

In einem ersten Schritt könnten nach der Zulassung laut Spahn rund 400.000 Impfdosen ausgeliefert werden. Bis Ende des ersten Quartals rechnet der Gesundheitsminister mit elf bis 13 Millionen Impfdosen.

Biontech-Impfstoff bereits im Einsatz

In den USA und Großbritannien wird der von Biontech entwickelte Impfstoff bereits eingesetzt. Deutschland hat über die EU 100 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt, will dies aber möglicherweise aufstocken.

Schalte von Merkel mit Biontech-Gründern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag per Video mit den Gründern des Mainzer Biotechnologie Unternehmens Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, wollen an dem Schaltgespräch auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) teilnehmen.

Am Freitag will Spahn auf Grundlage der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut eine Verordnung zur Priorisierung bei den Impfungen vorlegen.