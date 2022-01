Neue Impfangebote für Kinder- und Familien

Die Impfzentren in der Region Rheinhessen/Nahe bieten im Januar auch wieder Impfaktionen für Kinder ab fünf Jahren an. Termine können ab sofort über das Internetportal des Landes Rheinland-Pfalz gebucht werden. Bei den Kinder-Impfterminen im Dezember im Mainzer Impfzentrum waren nach Angaben einer Stadtsprecherin etwa 1.000 Kinder geimpft worden. Nächste Woche Montag und Freitag soll die Aktion wiederholt werden, dabei werden auf Wunsch auch die Eltern der Kinder geimpft. Nächste Woche Samstag ist in Bad Kreuznach ein Familien-Impftag geplant. Das Land habe für diesen Tag den Kinderimpfstoff von Biontech zugesagt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Im Landkreis Alzey-Worms steht am 17. Januar eine Kinderimpfaktion in Alzey auf dem Programm. Bei all diesen speziellen Kinder-Impfterminen sind Kinderärztinnen und Kinderärzte vor Ort.