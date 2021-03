Die Corona-Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in der Region Rheinhessen-Nahe sind so gut wie abgeschlossen, so die Impfzentren. In der Stadt Mainz ist heute der letzte Termin für die Zweitimpfung. In den Landkreisen Bad Kreuznach und Alzey Worms sollen bis Ende der Woche die zweiten Corona-Impfungen in den Seniorenheimen durchgeführt sein.