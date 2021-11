Impfungen auch in Krankenhäusern bald möglich

In drei Krankenhäusern in der Region können sich Menschen bald ohne feste Terminvergabe gegen Corona impfen lassen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass sich die beiden Marienhaus Krankenhäuser MKM Mainz und Heilig Geist Hospital Bingen sowie das DRK Krankenhaus in Alzey als Impfstandorte zur Verfügung stellen. Der Sprecher der Marienhaus-Kliniken sagte, die Vorbereitungen für die Impfungen liefen. Wahrscheinlich werde es zwei Termine pro Woche geben, an denen die Menschen dann einfach vorbeikommen könnten. In den Krankenhäusern sollen Booster-Impfungen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden.