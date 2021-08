per Mail teilen

In weiterführenden Schulen in Mainz wird es möglicherweise nach den Sommerferien Impfangebote für Schüler geben. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagte auf SWR-Anfrage, dass man auf eine Rückmeldung vom Land warte. Sollte diese vorliegen, würden sicherlich auch die Schulen mit eigenen Aktionen starten. Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien wieder am 30. August.